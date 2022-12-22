تحت تهديد السلاح يواصل تصدر شباك التذاكر ويحقق 70 ألف جنيه خلال 24 ساعه

نجاح كبير حققه فيلم تحت تهديد السلاح بطولة الفنان حسن الرداد، حيث احتل المركز الأول في قائمة الأفلام المنافسة في دور العرض السينمائي .

وحقق فيلم “تحت تهديد السلاح” فى دور العرض السينمائية أمس الاربعاء 70 ألف جنيه.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

في إطار من الأكشن والإثارة، تدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

المخرج عبد الرحمن حماقي، جَمَعَ خلال فيلم «تحت تهديد السلاح»، بين عدد من الأبطال، وهم: حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

تحدث الفنان حسن الرداد عن أهم أدواره في الحياة، وقال أنه يفضل دائما لعب دور الأبن البار، مشيرا إلى أنه لو جاءت له الفرصة للخروج من كوكب الأرض فسوف يختار القمر ويصطحب معه زوجته إيمي سمير غانم.



واحتفل الرداد، بفوز المغرب والتأهل لنصف نهائي كأس العالم على حساب منتخب البرتغال خلال تواجده مع الإعلامي مصطفى الأغا ببرنامج “صدى الملاعب”.



وتابع حسن الرداد خلال الحلقة أنه لو رزق بابن سوف يطلق عليه اسم شادي وكان اسم شقيقة الراحل، ولو بنت سوف يطلق عليها اسم فادية، هوهي والدته الراحلة.