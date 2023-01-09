عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مفاجئة للتفتيش على أسعار السلع بأسواق الوادي الجديد

جانب من الحمله
جانب من الحمله

قاد سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، حملة مفاجئة على المحال التجارية والأسواق والمخابز بمدينة الخارجة للتفتيش على أسعار السلع الغذائية والمنتجات المطروحة للبيع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات المرور والرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا ومخالفة، وجرى إعدام كميات المجمدات من اللحوم والخضراوات غير الصالحة للاستخدام، ووجه سكرتير عام المحافظة بتنفيذ الحملات يوميًا على مستوى كافة المراكز بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى نفذ مؤخراً حملة مكثفة على المحلات بالتنسيق والاشتراك مع مديرية القوى العاملة ومديرية التموين للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع وتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتكثيف حملات المرور على الأسواق وتوافر السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وشروط السلامة والصحة المهنية .

محافظ الوادي الجديد: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في 299 لجنة

وأسفرت الحملة عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحررت محاضر بها كما جرى ضبط مزاولة بعض المحال التجارية للنشاط بدون ترخيص حيث تم التنبيه عليهم بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص، وكذلك عدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمحال التجارية وتم التنبيه بسرعة استخراجها، وعدم الإعلان عن الأسعار وتم التنبيه عليهم بضرورة وضع لافتة ببيان الأسعار للمستهلكين، وتحررت محاضر للمخالفين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

 

اخبارمحافظة الوادي الجديد حماية المستهلك الرقابة الوادى الجديد المنتج صحة المرور امتحانات سلع الغذائية لمستهلك انطلاق امتحانات سكرتير عام المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

لن يشارك أمام المصري .. صدمة لعشاق الأهلي بشأن محمود كهربا

30 مليون كاش|الاتحاد يصدم الأهلي ويوافق على انتقال مروان عطية لبيراميدز

بعد تصريحات مرتضى منصور .. مروان عطية فى الأهلى رسميًا| اِعرف التفاصيل

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الأرصاد تحذر من استخدام الهاتف اليوم.. سحب رعدية وسيول تضرب هذه المناطق

موضوعات متعلقة

الابتزاز الإليكتروني والالتزام بالقيم الأخلاقية والاجتماعية.. ندوة بإعلام الداخلة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

زوجة تهب 60% من كبدها لزوجها وتنقذ حياته بالشرقية .. شاهد

قرار حاسم من فيسبوك ضد من يدعم أو يشيد بأعمال العنف في البرازيل

سعر كيا بيكانتو 2023 في السعودية| صور

الصحة: فحص 1.25 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس

الإيقاف 4 سنوات.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة المنشطات.. تفاصيل

بعد أمطار الخير.. معجزة مناخية تظهر في جبال مكة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن

لوائح فيفا تصدم الزمالك وتنتصر لـ الأهلي في شكوى سافيو.. تفاصيل

اتغيرت 180 درجة.. شاهد| ياسمين عز بملابس المدرسة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

خلي بالك.. علامة في الفم تكشف الإصابة عن بـ السرطان

فيديو

مقربون ولعوا الخلافات.. كريم محمود عبد العزيز يكشف سر انفصال والديه.. تفاصيل

بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن

سرقوا الهدوم .. أول تحرك برلماني ضد أبليكيشن مكوجى | فيديوجراف

قصة فنانة لبنانية ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ