حملة مفاجئة للتفتيش على أسعار السلع بأسواق الوادي الجديد

قاد سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، حملة مفاجئة على المحال التجارية والأسواق والمخابز بمدينة الخارجة للتفتيش على أسعار السلع الغذائية والمنتجات المطروحة للبيع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات المرور والرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا ومخالفة، وجرى إعدام كميات المجمدات من اللحوم والخضراوات غير الصالحة للاستخدام، ووجه سكرتير عام المحافظة بتنفيذ الحملات يوميًا على مستوى كافة المراكز بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى نفذ مؤخراً حملة مكثفة على المحلات بالتنسيق والاشتراك مع مديرية القوى العاملة ومديرية التموين للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع وتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتكثيف حملات المرور على الأسواق وتوافر السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وشروط السلامة والصحة المهنية .

وأسفرت الحملة عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحررت محاضر بها كما جرى ضبط مزاولة بعض المحال التجارية للنشاط بدون ترخيص حيث تم التنبيه عليهم بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص، وكذلك عدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمحال التجارية وتم التنبيه بسرعة استخراجها، وعدم الإعلان عن الأسعار وتم التنبيه عليهم بضرورة وضع لافتة ببيان الأسعار للمستهلكين، وتحررت محاضر للمخالفين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .