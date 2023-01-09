عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن وأمريكا يبحثان تطورات الأوضاع في البلاد

صدى البلد

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة، خلال لقائه، اليوم/ الاثنين/، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، تطورات الأوضاع في البلاد في ظل استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين والبنية التحتية وعدم التزامها بتجديد الهدنة الإنسانية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد أشار العرادة إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني المبذولة في مختلف المجالات، والتنازلات التي قدمها في سبيل تجديد الهدنة الإنسانية والعمل على توسيعها ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل انطلاقاً من حرص المجلس والحكومة على إنهاء معاناة اليمنيين وتجنيب البلاد مزيداً من الدمار والخراب.

وأكد أن المليشيات الحوثية تقابل تلك الجهود بالتعنت والتصعيد الميداني المتواصل واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية وتهديد حركة الملاحة الدولية وإفشال مساعي المبعوثين الأممي والأمريكي وعرقلة كل المساعي والجهود بشأن تمديد الهدنة.

وشدد على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقفاً حازماً وموحداً تجاه ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية، وإدانة أنشطتها وأعمالها الإرهابية وممارسة الضغط اللازم على داعميها في طهران لوقف تدخلاتهم التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن ودول المنطقة وإجبارهم على الانصياع لدعوات السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن، وفقاً للمرجعيات الأساسية.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني السفير الأمريكي المليشيات الحوثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

كريستيانو رونالدو يروج لحملة استضافة مصر والسعودية لكأس العالم 2030

انتهاء أزمة الحشيش.. أحمد فتوح يقرر العودة للزمالك والاعتذار لمرتضى منصور

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

اشتروا بسرعة.. مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 |شاهد

ترشيحاتنا

باقى 5 أيام| خطوات الحجز الإلكترونى للحصول على شقة بمقدم 60 ألف

المنتخب العراقي يهزم السعودية 2-0 في "خليجي 25"

مصر الجميلة.. شهادة ميلاد طفلة تثير ضجة على السوشيال ميديا

أسامة ربيع: 8 مليار و700 مليون دولار توقعات دخل قناة السويس هذا العام.. فيديو

تراجع ملحوظ .. انخفاض نسبة الأمية في مصر لـ 24.2%

وكيل تموين قنا: منتجات أهلا رمضان ذات جودة عالية والأسعار مناسبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلد الذهبي.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

هل تخاف من الصلع؟.. ابتعد عن هذه المشروبات

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

إطلالة كاجول.. سارة سلامة تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

تخلص منها وأتصور سيلفي معها.. تفاصيل حادث الدقهلية|شاهد

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

جنة الله في الأرض .. معجزة مناخية تظهر في جبال مكة

«بنتها فضحتها».. سيدة تعلن وفاتها على فيسبوك هربا من الديون "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ