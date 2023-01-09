اليمن وأمريكا يبحثان تطورات الأوضاع في البلاد

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة، خلال لقائه، اليوم/ الاثنين/، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، تطورات الأوضاع في البلاد في ظل استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين والبنية التحتية وعدم التزامها بتجديد الهدنة الإنسانية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد أشار العرادة إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني المبذولة في مختلف المجالات، والتنازلات التي قدمها في سبيل تجديد الهدنة الإنسانية والعمل على توسيعها ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل انطلاقاً من حرص المجلس والحكومة على إنهاء معاناة اليمنيين وتجنيب البلاد مزيداً من الدمار والخراب.

وأكد أن المليشيات الحوثية تقابل تلك الجهود بالتعنت والتصعيد الميداني المتواصل واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية وتهديد حركة الملاحة الدولية وإفشال مساعي المبعوثين الأممي والأمريكي وعرقلة كل المساعي والجهود بشأن تمديد الهدنة.

وشدد على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقفاً حازماً وموحداً تجاه ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية، وإدانة أنشطتها وأعمالها الإرهابية وممارسة الضغط اللازم على داعميها في طهران لوقف تدخلاتهم التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن ودول المنطقة وإجبارهم على الانصياع لدعوات السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن، وفقاً للمرجعيات الأساسية.