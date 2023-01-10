أفتقده كثيرا.. أحمد موسى يعلق على الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي وائل الإبراشي

علق الإعلامي أحمد موسى، على الذكرى الأولى لرحيل الإعلامي وائل الإبراشي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "اليوم تحل الذكرى الأولى لرحيل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، على المستوى الشخصي افتقده كثيرا".

وأشار: "وائل كان صحفي وإعلامي متميز، وكان قدير في مهنته"، موضحا: "كنا نلتقي كثيرا وكان بشوشا دائما، وكانت بيننا علاقة متميزة، وكنا بنأخذ بعض بالأحضان أول ما بنشوف بعض".

وأوضح: "الإعلامي الكبير وائل الإبراشي كانت تجمعني به علاقة متميزة"، مشيرا: "وائل الإبراشي حقق نجاحات كبيرة جدا في مسيرته المهنية".

