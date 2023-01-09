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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية على التسويق الإلكتروني للسيدات المنتجات في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظم فرع  المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر، وإدارة الإنتاج ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحر الأحمر، ومديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، دورة تدريبية للسيدات المنتجات تحت عنوان "التسويق الإليكتروني وخدمات تطوير الأعمال"، والتي يتم تنفيذها على دفعتين في الفترة من 9 إلى 10 ومن 11 إلى 12 يناير 2022  بمجمع إعلام الغردقة.

 

افتتح الدورة التدريبية، نيرمين أبو سريع، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، وتضمنت ندوات تثقيف للسيدات المنتجات، تتضمن كيفية التسويق الإليكتروني الناجح، والتخطيط الجيد للمشروعات الصغيرة، وآليات التمويل وإدارة المكسب والخسارة.

 

كما تتضمن فعاليات الدورة توفير وحدة تصوير متكاملة لتصوير منتجات السيدات باحترافية لوضعها على منصات التسويق الإلكترونية بشكل معبر عن جوهرها وجذاب للمشتري والمستهلك.

الغردقة البحر الأحمر المشروعات الصغيرة التضامن الاجتماعي المجلس القومى للمرأة محافظة البحر الاحمر

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