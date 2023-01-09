دورة تدريبية على التسويق الإلكتروني للسيدات المنتجات في الغردقة

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر، وإدارة الإنتاج ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحر الأحمر، ومديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، دورة تدريبية للسيدات المنتجات تحت عنوان "التسويق الإليكتروني وخدمات تطوير الأعمال"، والتي يتم تنفيذها على دفعتين في الفترة من 9 إلى 10 ومن 11 إلى 12 يناير 2022 بمجمع إعلام الغردقة.

افتتح الدورة التدريبية، نيرمين أبو سريع، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، وتضمنت ندوات تثقيف للسيدات المنتجات، تتضمن كيفية التسويق الإليكتروني الناجح، والتخطيط الجيد للمشروعات الصغيرة، وآليات التمويل وإدارة المكسب والخسارة.

كما تتضمن فعاليات الدورة توفير وحدة تصوير متكاملة لتصوير منتجات السيدات باحترافية لوضعها على منصات التسويق الإلكترونية بشكل معبر عن جوهرها وجذاب للمشتري والمستهلك.