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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد التنسيقية يشارك في مؤتمر الإعلان عن فعاليات "عام الشباب العربي 2023"

وفد التنسيقية
وفد التنسيقية

شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، للإعلان عن فعاليات "عام الشباب العربي 2023"، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة.


وقال الدكتور أشرف صبحي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إن وزارة الشباب والرياضة المصرية يسعدها دوماً أن تضع كافة إمكانياتها لأي عمل أو جهد يكون نتاجه نجاح أهداف مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على مستوي الوطن العربي، وذلك في ضوء الدعم الكبير واللامحدود من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الشبابية والرياضية.


وأوضح "صبحي" أن من ضمن أهداف عام الشباب العربي هو معرفة واقع الشباب العربي، وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم، وتشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة وتبادل الأفكار والخبرات مع الحكومات العربية، مشيراً إلى توجيهات الرئيس بالعمل خلال عام الشباب العربي علي تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومساعدتهم على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي.


حضر المؤتمر الصحفي، السفيرة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وفيصل غسال - مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العامة، وبعض المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية.


وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:  النائبة هادية حسني، والنائبة آية مدني، عضوا مجلس النواب، والنائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، وكلا من: أحمد البشبيشي، محمد السيد سالم، سلمى السرتي، محمد الصعيدي، أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزير الشباب والرياضة مجلس النواب وزير الشباب الوطن العربي

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