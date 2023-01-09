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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يحيي ذكرى والدته بكلمات موثرة

صدى البلد

أحيا الفنان حسن الرداد ذكرى وفاة والدته ، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام .

ونشر حسن الرداد صورة له برفقة والدته وعلق علي الصورة قائلا :" الذكرى الثانية لأمى السيدة # فادية_الرداد .

اللَّهُمَّ برحمتك اغفر لها وارحمها وأكرم منزلتها واعفو عنها وارزقها وارزقها جنّتك التي وعدت ، ذا الجلال والإكرام ، العطف والمغفرة ".


وأعلن الفنان حسن الرداد عن استقباله أول مولود له وأطلق عليه اسم فادي حسن الرداد.

وكتب الرداد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور .

وأضاف:  الحمدلله ربنا رزقنا و فى نفس يوم ميلادى بالطفل :#فادى_حسن_الرداد ❤ اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى" وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع اولادكم  وبناتكم ان شاء الله.

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