حسن الرداد يحيي ذكرى والدته بكلمات موثرة

أحيا الفنان حسن الرداد ذكرى وفاة والدته ، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام .

ونشر حسن الرداد صورة له برفقة والدته وعلق علي الصورة قائلا :" الذكرى الثانية لأمى السيدة # فادية_الرداد .

اللَّهُمَّ برحمتك اغفر لها وارحمها وأكرم منزلتها واعفو عنها وارزقها وارزقها جنّتك التي وعدت ، ذا الجلال والإكرام ، العطف والمغفرة ".



وأعلن الفنان حسن الرداد عن استقباله أول مولود له وأطلق عليه اسم فادي حسن الرداد.

وكتب الرداد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور .

وأضاف: الحمدلله ربنا رزقنا و فى نفس يوم ميلادى بالطفل :#فادى_حسن_الرداد ❤ اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى" وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع اولادكم وبناتكم ان شاء الله.