انتهكوا براءتي بوقاحة.. 5 صور لـ وفاء سالم تثير الجدل

أثارت الفنانة وفاء سالم حالة من الجدل الواسع بعد نشرها مقطع فيديو عبر موقع التواصل اليوتيوب والذى تكشف فيه عن تعرضها إلى التحرش وهى طفلة من قبل أهلها وأقاربها.

وصرحت وفاء سالم قائلة:"أكتر حاجة لسه فاكراها لغاية دلوقتي وكانت بتوجعني جدا وعملت جرح في قلبي، لما بعض الأغراب والقرايب كانوا بيقعدوني على حجرهم وينتهكوا طفولتي البريئة بقسوة ووقاحة".

"كان بيحصل معايا حاجات شبه كده لغاية وقت قريب، بيدخلوا لي من مداخل أنتي فتاة أحلامنا، أنتي اللي كلك أنوثة وجمال ومحصلتيش، كل ده كان مدخل عشان يوصلوا لحاجة أنا مش عارفة أنطقها، أكيد فهمتوا".

وتعد الفنانة وفاء سالم، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وفاء سالم في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل وفاء سالم، إلى ترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.