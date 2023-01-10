هبوط اضطراري لطائرة روسية تحمل 244 راكبا في الهند بعد إنذار بوجود قنبلة

هبطت طائرة روسية تحمل 244 راكبا، بشكل اضطراري، في قاعدة جوية عسكرية بالهند، بسبب تهديد بوجود قنبلة على متنها.



وقال متحدث باسم شركة طيران "أزور إير" - لوكالة أنباء تاس الروسية - إن الطائرة كانت متجهة من موسكو إلى جوا الهندية، وهبطت اضطراريا في ولاية جوجارات الهندية بسبب تهديد كاذب بوجود قنبلة، وأنها ستغادر إلى "جوا" الساعة 11:00 صباحًا (بتوقيت موسكو).



وقامت أجهزة أمن المطار بتفتيش الطائرة وفق الإجراءات المتبعة. ونظرًا لأن العملية شملت وكالات هندية معينة، فقد استغرق الأمر حوالي تسع ساعات.

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