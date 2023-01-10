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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأكبر في تاريخه..البنك السويسري يتكبد خسارة فادحة|فيديو

عملات أجنبية
عملات أجنبية

عرضت فضائية العربية تقريراً عن خسارة البنك المركزي السويسري 143 مليار دولار

وأكد التقرير، أن البنك المركزي السويسري خسر 143 مليار دولار، خلال العام الماضي 2022 وفق بيانات أولية، مضيفاً أنها أكبر خسارة بتاريخه، و تفوق 5 أضعاف الرقم القياسي السابق.

 مدفوعات البنك للحكومة 8 مليار دولار


وأضاف التقرير، أن الخسارة تعود لتقييمات منهارة للعملات الأجنبية للبنك، والتي تراكمت بعد مشتريات لإضعاف الفرنك، مؤكداً أن البنك لن يقدم مدفوعات للحكومة الفيدرالية و المقاطعات ، و ذلك دفعها لتعديل خطط إنفاقها خلال 2023.


وأوضح التقرير، أنه في عام 2021 بلغت مدفوعات البنك للحكومة 8 مليار دولار، لافتاً إلى أن البنك المركزي السويسري،  هو شركة مساهمة عامة، عكس البنوك المركزية الأخرى حول العالم، و القطاع العام يملك نصف الأسهم و الباقي لشركات و أفراد.

 

 

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