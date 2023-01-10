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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كيما أسوان: الشركة دفعت 65 مليون دولار تعويضا عن تأخير بدء المشروع

وفد لجنة الصناعة
وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب يزور كيما أسوان

أكد المهندس عماد الدين مصطفي رئيس مجلس إدارة شركة كيما اسوان، أن فكرة إنشاء المصنع بدأت في 2010 وتم التنفيذ في 2020 وهناك قصة كفاح لكل العاملين بالشركه والجميع له مساهمات علي الارض في هذا الكيان الكبير .

وقال رئيس كيما اسوان، في كلمة أثناء زيارة وفد من لجنة الصناعه بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود لمصنع كيما 2، إن سبب التأخير والغرامات التي دُفعت للشركة الاجنبيه يرجع لعدة أسباب ، أولها الاضطرابات التي حدثت في 2011 بالاضافة الي عدم توافر التمويل من البنوك وانخفاض المستوي الائتماني لمصر نظرا للظروف التي كانت محيطة بهذا الوقت .

وأشار إلى أنه بعد الاستقرار تم توقيع التعاقد مع البنوك المقرضة وتم تدبير التمويل وتحقيق الكفالة التضامنية لكل مساهمي الشركة بالإضافة الي زيادة رأس المال 1 ونصف مليار جنيه. 

وأوضح رئيس كيما أن الشركة دفعت التعويضات ووافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماويـة ، علي اعتماد مبلغ 65 مليون دولار أمريكي - بنسبة 16% من السعر الأساسي لعقد المقاولـة - لشركة تكنيمونـت الإيطاليـة والذي تضمن مبلـغ (3 ملايين دولار خاصـة بـإحلال التربـة، و4 ملايين دولار خاصة بفرق زيادة أسعار الوقود خلال عام 2014) وذلك كتعويض عن تأخير بدء تنفيذ مشروع إنشاء مصنع كيما2.

ولفت رئيس كيما اسوان إلى أن هناك مشكلة تاريخية تم الصاقها بالمصنع، والشركه منها برئية وهو مصرف كيما بدعوي صرف مخلفات المصنع في النيل، موضحا أنه تم حل هذا الأمر نهائيا في احتفاليه كبري حضرها النواب وشعب اسوان وتم غلق فتحة الصرف من كيما وكل هذا موثق بالصور . 

عماد الدين مصطفي شركة كيما اسوان مجلس النواب لجنة الصناعة معتز محمد محمود

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