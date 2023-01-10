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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طاقة النواب: التحالف الوطني يأتي في توقيت مهم لدعم الفئات الأكثر احتياجا

حسام عوض الله رئيس
حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التحالف الوطني نجح في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في القرى والنجوع  بكل محافظات مصر مشيدا بحرص الرئيس على دعم المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وحضوره المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي . 

وقال في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم  أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد شريك  أساسي ومهم  للحكومة في عمليات التنمية،  خاصة ما حققه  التحالف خلال الفترة الماضية في  الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في القرى والنجوع في أنحاء الجمهورية ومساعدة الدولة في في تقديم المساعدات لمحدودي الدخل  ، وهو ما ساعد في تحقيق طفرة كبيرة  في العمل الأهلي والتنموي والعمل المجتمعي وبرامج تنمية المناطق الأكثر فقرا . 

وأضاف عوض الله أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة بالعمل على تحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا في قرى محافظات مصر المختلفة، ومد هذه المظلة لعدد اكبر من الأسر والمشاركة في دعم مشروعات حياة كريمة الاجتماعية  لتحسين معيشة المواطنين للأفضل دائما.

وشدد حسام عوض الله أن التحالف يقوم بدور كبير في مرحلة مهمة تتطلب تضافر جهود الجميع لمواجهة أزمة اقتصادية كبرى ضربت كل اقتصاديات العالم خاصة الدول النامية واثرت على الاقتصاد المصري بسبب استمرار اثار الحرب الروسية على أوكرانيا وتوقف خطوط الامداد عالميا وارتفاع أسعار السلع العالمية بشكل غير مسبوق مما سبب ازمة غذاء عالمية وكذلك ازمة طاقة طاحنة لذا جاء دور التحالف والمجتمع المدني في توقيت مهم كشريك للحكومة في تدارك الآثار ومواجهة آثار الأزمة . 


وتابع  عوض الله ان التحالف الوطني  بمثابة حائط صد وطني لمساعدة الدولة على امتصاص آثار الأزمات والمساعدة المجتمعية . 

حسام عوض الله لجنة الطاقة مجلس النواب التحالف الوطني المجتمع المدني التحالف الوطني للعمل الأهلي

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