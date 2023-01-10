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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: لم نتخذ قرارا بشأن تزويد أوكرانيا بالدبابات

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إرسال دبابات إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في تصريحات للصحفيين، إن بريطانيا ستواصل تنسيق دعمها مع الحلفاء بعد أن أشارت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أنها ستقدم عربات مدرعة لأوكرانيا.

وأضاف "لم نتخذ أي قرارات نهائية بعد بشأن توفير الدبابات في هذه المرحلة... حتى يتم اتخاذ قرارات بشأن تلك الموضوعات،، لا نعلق على التكهنات حول المعدات الإضافية التي يمكن أو لا يتم إرسالها".

وتابع بقوله: "سنواصل المناقشة مع نظرائنا الأوكرانيين حول أفضل شكل يمكننا تقديمه. ويتم ذلك بالاشتراك مع حلفائنا."

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وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يؤكد حق أوكرانيا في حصولها على أسلحة ثقيلة للدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقالت فون دير لاين خلال تصريحات صحفية عقب توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع حلف الناتو، إن أوكرانيا من حقها الدفاع عن نفسها وحصولها على أسلحة ثقيلة لمواجهة الغزو الروسي.

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