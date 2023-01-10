مساعد وزير الأوقاف يهدي الوفد الصومالي إصدارات الوزارة في تجديد الخطاب الديني

استقبل الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، مساعد وزير الأوقاف، صالح شريف سيد علي الجيلاني، نائب وزير الأوقاف والشئون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية.

حضر اللقاء من الجانب الصومالي عبد النور حسن، المستشار الثاني للسفارة الصومالية بالقاهرة، ومن الجانب المصري الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، والشيخ صبري ياسين دويدار، وكيل الوزارة لشئون الرقابة والتفتيش.

بحث التعاون المشترك

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشئون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وفي ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين أمس، الاثنين، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، والتي تستهدف توسيع التعاون في المجالات الثقافية والدينية، ورعاية الموروثات الإسلامية والإنسانية والحضارية بين الشعبين الشقيقين المصري والصومالي.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة التنسيق بين الوزارتين في الجوانب الدعوية وفيما يخص التدريب المشترك والتنسيق لاستضافة عدد من أئمة دولة الصومال الشقيقة للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك توجيه الدعوات للمشاركة في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم تحكيمًا وتسابقًا، وتزويد وزارة الأوقاف والشئون الدينية بدولة الصومال الشقيقة بإصدارات ومطبوعات "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية"، خاصة ما يتعلق منها بترجمة معاني القرآن الكريم وغير ذلك من الإصدارات التي يحتاجها الطرف الصومالي.

وأهدى مساعد وزير الأوقاف؛ صالح شريف سيد علي الجيلاني، نائب وزير الأوقاف والشئون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية، مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني له وللوفد الصومالي الذي يزور القاهرة برئاسة حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، ولوزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة الصومال، تمهيدًا لإرسال مجموعات كبيرة من هذه الإصدارات لدولة الصومال الشقيقة.