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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية..هل ظهور نباتات على جبال مكة من علامات الساعة؟.. رئيس جامعة الأزهر يثني على مركز التعريب والترجمة.. وبديل سجود التلاوة حال تعذر القيام به

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

هل ظهور نباتات على جبال مكة من علامات الساعة ؟

 

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بديل سجود التلاوة حال تعذر القيام به.. الإفتاء تكشف عنه

 

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خلال تفقده امتحانات اللغات| رئيس جامعة الأزهر يثني على مركز التعريب والترجمة

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