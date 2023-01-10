النشرة الدينية..هل ظهور نباتات على جبال مكة من علامات الساعة؟.. رئيس جامعة الأزهر يثني على مركز التعريب والترجمة.. وبديل سجود التلاوة حال تعذر القيام به

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.
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