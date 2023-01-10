وكيل الأزهر يوجه بعقد اختبار تجريبي لطلاب أبناؤنا في الخارج

لتدريبهم على التعامل مع الامتحان الإلكتروني

وجه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر إلى عقدِ اختبارٍ تجريبيٍ لطلاب (أبناؤنا في الخارج) لتدريبهم على التعاملِ مع الاختبارِ الإلكترونيِ الجديد، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

اختبار تجريبي لطلاب أبناؤنا في الخارج

كما وجه الشيخِ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الإدارةَ المركزية للامتحانات باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ تعليمات وتوجيهات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

من جانبه، صرح الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات قائلا: الاختبارُ الإلكترونيُ سيعقدُ للمرةِ الأولى بعد الاختبار التجريبي؛ وذلك ليتعرفَ الطالبُ على آلية الامتحان، وكيفيةِ الإجابةِ عليه.

وقد صرح رئيسِ القطاع قائلا: إن الامتحانَ سيكون يوماً واحداً في مادةٍ واحدةٍ من الموادِ المقررةِ على الطلاب.

النهوض باللغة العربية ودعم الهوية الوطنية

ويحاضر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في الندوة الشهريَّة الرابعة لمجلة الأزهر، والتي يعقدها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في مركز الأزهر للمؤتمرات، غدًا الأربعاء، تحت عنوان: «مِن جهود مجلة الأزهر في النهوض باللغة العربية ودعم الهُويَّة الوطنية».

وتعقد الندوة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية رئيس تحرير المجلة.

ويُحاضر في الندوة نخبة من العلماء، وهم: الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتورة وفاء كامل، أستاذ اللسانيات في كلية الآداب جامعة القاهرة عضو مجمع اللغة العربية، والدكتورة نادية جمال الدين، أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة.

وأكَّد رئيس جامعة الأزهر أنَّ للأزهر الشريف منذ نشأته وعبر تاريخه العريق جهودًا حثيثة في حفظ التراث والحفاظ على اللغة العربية، لغة القرآن الكريم؛ وذلك انطلاقًا من واجبه الديني والوطني؛ كما أنه عبر هيئاته يحمل لواء النهوض باللغة العربية ومجابهة التحديات التي تواجهها، خصوصًا في العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تلزم منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس باستخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس والحوار مع الطلاب في قاعة المحاضرات، مطالبًا جميع المؤسسات التعليمية والمنابر الإعلامية بالالتزام باللغة العربية الفصحى؛ لتمكينها في قلوب الناطقين بها وفي عقولهم، وتنمية الذائقة اللغوية لدى الأجيال الحالية.