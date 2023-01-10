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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة تنفيذ  مشروع رصف وإنارة الشوارع الرئيسية  بمدينة العريش

عمليات رصف شارع العشرين
عمليات رصف شارع العشرين بمدينة العريش

تابع  المهندس ناجي ابراهيم محمد رئيس منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء ،عمليات تنفيذ  مشروع  رصف وإنارة  الشوارع الرئيسية  بمدينة العريش  محافظة شمال سيناء، بناءا على توجيهات  اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير،  واالمهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء .

 

شارع  العشرين

 

حيث يجري تنفيذ مشروع رصف شارع  العشرين من شارع الخزان حتي شارع 53 بطول حوالي 2.7كم .
واثني  علي سرعة تنفيذ الأعمال التي تمت خلال فترة  وجيزة  بالمشروع .. حيث يجري العمل في  إنشاء ورصف 3.4 كيلومتر بمدينة العريش شاملة الإنارة الاعمدة بتكلفة 55.841 مليون جنيه خلال خطة 2022-2023م.

وجارى إنشاء ورصف 6 كيلومترات من الطرق  بمدن المحافظة بتكلفة 51.637 مليون جنيه خلال خطة العام المالى الجارى.
 

ووجه ناجي ،  بضرورة انتهاء الأعمال في المواعيد المحددة
 

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العريش رصف الشوارع انارة مشروع

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