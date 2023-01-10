لبدء التشغيل التجريبي.. محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير المركز التكنولوجي بالديوان العام

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ وبحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، أعمال تطوير المركز التكنولوجي بالديوان العام المزمع بدء التشغيل التجريبي مطلع الأسبوع المقبل، في إطار خطة المحافظة في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين.



ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة انتهاء التطوير على الوجه الأكمل وسرعة تجهيزه بالأثاث اللازم والأجهزة الكترونية، كما وجه برفع كفاءة مدخل المواطنين من ناحية مجمع المصالح حتى بوابة المركز لضمان انسيابية دخول المواطنين وراحتهم في تلقي الخدمات في سهولة ويسر.



وقال عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، إنه تم الانتهاء من تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي، و36 إدارة بالديوان العام، وذلك تفعيلاً للتحول الرقمي في تأدية الخدمات للمواطنين لضمان الجودة والسرعة في تلبية خدماتهم والوصول إلى أعلى معدل لرضا المواطنين.



يذكر أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزاً بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالاضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات وإشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعلية، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومتابعة عماد الدين شعلان، المشرف العام على المركز التكنولوجية، ولجنة متابعة المراكز التكنولوجية.

IMG-20230110-WA0048

IMG-20230110-WA0047

IMG-20230110-WA0046