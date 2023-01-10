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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. ضابط مخابرات أمريكي يعترف بكذب الغرب على روسيا

روسيا
روسيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الغرب بأسره يكذب على روسيا، ويعتبر هذا الوضع طبيعيًا.

وقال ريتر، في حدث نظمه معهد “شيلر”: "عندما يتعلق الأمر بمقاربة الغرب لروسيا، فإن أي كذبة مقبولة، وأي تشويه للحقيقة مقبول، وأي انتهاك للثقة مقبول”.

واتهم ريتر، المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بالكذب، وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا والغرب بأسره.

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وقال: “الغرب يريد من روسيا أن تتعامل مع الكذابين من وجهة نظره، لكن هذا اقتراح غير واقعي من وجهة النظر الروسية”.

وفي ديسمبر، وصفت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، اتفاقيات مينسك، بأنها محاولة لمنح أوكرانيا الوقت "لتصبح أقوى".

وأشارت ميركل، إلى أن "أوكرانيا عسكريًا ليست كما كانت في 2014-2015".

روسيا أوكرانيا فرنسا ميركل الولايات المتحدة أنجيلا ميركل

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