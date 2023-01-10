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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. قائمة منتخب مصر ببطولة العالم فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد 2023

صدى البلد

أعلن الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى الاول للرجال لكرة اليد القائمة النهائية لاسماء اللاعبين لخوض منافسات بطولة العالم فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد و التى تستضيفها بولندا و السويد خلال الفترة من 11 الى 29 يناير 2023.

 استقر الجهاز الفنى على 18 لاعب بالاضافة الى نجم منتخبنا الوطنى المصرى احمد خيرى حتى اتمام شفاؤه من الاصابة التى لحقت به خلال مباراة منتخبنا الوطنى المصرى مؤخرا مع منتخب فرنسا.

قائمة اللاعبين : محمد علي - كريم هنداوي - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - احمد مؤمن - علي زين - احمد هشام السيد - حسن قداح - يحيي الدرع - سيف الدرع - احمد خيرى - شادى خليل - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد سند - اكرم يسري - محمد ممدوح - ابراهيم المصري - احمد عادل و يحق لكل منتخب ببطولة العالم استبدال 5 لاعبين طوال مدة البطولة.

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