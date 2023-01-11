أثارت مشاعر المتدينين.. ممثلة شابة تظهر عارية أمام كنيسة في موسكو

وقفت ممثلة شابة امام كنيسة في موسكو وهي عارية بالكامل بينما كانت تغطي جميع جسدها بالرسوم والوشم، حيث من المتوقع ان تواجه السجن لمثل هذا الفعل.



وبحسب ما ورد عن صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تواجه بولينا موروجينا ، البالغة من العمر 24 عامًا ، غرامة تصل إلى 3500 جنيه إسترليني أو السجن لمدة عام إذا ثبتت إدانتها بتهمة 'إهانة المشاعر الدينية'.

وقالت عدة تقارير إعلامية إن النجمة التي تحمل وشمًا ظهرت أمام كنيسة شفاعة السيدة العذراء مريم في موسكو.

وتم التقاط الصورة صيف 2021 ولكن تم الإبلاغ عنها للشرطة فقط في أوائل عام 2022.

الآن ، تم أخيرًا فتح قضية جنائية ضد بولينا ، المعروفة باسم مستعار Polina Face.

وذكرت ميديزونا أنه تم فتح القضية بعد أن اطلعت على ملفها في قائمة المحكمة.

ولم تعلق الممثلة على إجراء الشرطة لكنها أغلقت حسابها على موقع الصور الشهير انستجرام حيث تم نشر صورة الكنيسة.

وهذه هي الأحدث في سلسلة من التحركات الروسية ضد المواقع المفعمة بالحيوية بجانب الكنائس أو مباني الدولة بما في ذلك الكرملين.

وفي عام 2021 ، قضت محكمة في موسكو بسجن اثنين من المخادعين لمدة عشرة أشهر لمحاكاة افعال منافية للاداب بالقرب من كاتدرائية سانت باسيل في الساحة الحمراء ذات القبة البصلية.

واعتذر كل من روسلاني مورودزونزودا - وهو مواطن طاجيكي يبلغ من العمر 23 عامًا ويعرف أيضًا باسم رسلان بوبييف - وأناستازيا تشيستوفا ، 19 عامًا ، عن الحيلة 'غير المؤذية' المنشورة على إنستجرام ، لكن القاضي لم يرحم بهما.

تم سجنهم بموجب قانون روسي جديد وجدهم مذنبين بالإساءة إلى مشاعر المتدينين.

وفي حالة أخرى ، تم احتجاز البلوجر إيرا فولكوفا ، 30 عامًا ، في سان بطرسبرج للظهور عارية خارج كاتدرائية القديس إسحاق المضاءة.

وتوقفت مثل هذه الأعمال المثيرة إلى حد كبير منذ غزو بوتين لأوكرانيا في فبراير 2022.