ليست أعمال شغب.. وزير برازيلي يكشف تفاصيل مخطط اليمين المتطرف للإطاحة بـ دا سيلفا.. حشود من 3 ولايات وتواطؤ حاكم العاصمة مع الشرطة السبب الأبرز.. وشعبية لولا تنقذ البلاد من التمرد المستهدف

وزير برازيلي يكشف تفاصيل المحاولة الإرهابية للإطاحة بالرئيس لولا

الدعم الشعبي ومساندة 27 من حكام البرازيل تنقذ الوضع

"التمرد الذي هز العاصمة البرازيلية كان محاولة إرهابية جيدة التنظيم للإطاحة بالرئيس البرازيلي اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا وحكومته، وتم إحباطها بفضل رد فعله السريع والحازم" .. هذا ما كشفه أحد كبار وزراء الرئيس البرازيلي اليساري لولا دا سيلفا، في تصريحاته لصحيفة “جارديان” البريطانية، والتي أوضح خلالها تفاصيل تحركات ما أسماهم منفذي المخطط الإرهابي، من أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرف جاير بولسونارو.

وتأتي تلك التصريحات، لتغير مسار الحديث عما حدث مساء الأحد، من هجوم حشود ضخمة في العاصمة برازيليا، على مبنى الكونجرس، حيث وصلوا إلى الغرفة الخضراء، الواقعة خارج غرفة مجلس النواب ، ثم قام داعموا بولسونارو، بدخل المحكمة العليا والقصر الرئاسي، وذلك قبل وصول شرطة مكافحة الشغب والقوات المسلحة البرازيلية، والقبض على المئات من المتظاهرين وفض تواجدهم داخل المباني الحكومية.

الهدف كان إسقاط دا سيلفا وحكومته

في حديثه في القصر الرئاسي يوم الثلاثاء، قال وزير العلاقات المؤسسية البرازيلي، ألكسندر باديلا، إنه يعتقد أن هجوم اليمين المتطرف يوم الأحد على الفروع الثلاثة للحكومة البرازيلية كان "عملاً إرهابياً" يهدف إلى إسقاط حكومة لولا التي مضى عليها أسبوع، مضيفا، أن التمرد لدعم الرئيس اليميني المتطرف السابق جاير بولسونارو كان من الممكن أن ينجح لولا قرار لولا الأمر بتدخل فيدرالي جعل إدارته مسؤولة عن الأمن في العاصمة برازيليا.

"تم تعليق إيبانييس روشا، الحاكم الموالي لبولسونارو للمنطقة الفيدرالية التي تضم العاصمة البرازيلية، من منصبه مساء الأحد، وسط غضب من أن قوات الأمن المحلية فشلت في منع الآلاف من بولسوناريست الراديكاليين من نهب القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا" .. هكذا تحدث الوزير البرازيلي عن كيفية إحباط هذا الانقلاب.

وقال باديلها: "لو تصرفت حكومة المقاطعة الفيدرالية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع وزير الدفاع ووزير العدل ، لما حدث أي مما حدث يوم الأحد" ، مستنكرًا ما أسماه "الهجمات الإرهابية" على قلب البرازيل. ديمقراطية.

الدعم الشعبي ومساندة 27 من حكام البرازيل

ويكمل الوزير البرازيلي حيدثه: "ربما ، لو لم يكن لدينا قائد يتمتع بالدعم الشعبي والقدرة على بناء الجسور السياسية التي يتمتع بها الرئيس لولا ... ربما كان التاريخ البرازيلي مختلفًا عندما يتعلق الأمر بمحاولة الانقلاب، واقتحام المحكمة العليا ، الكونغرس والقصر الرئاسي.

كما أشاد الوزير بالوحدة التي ظهرت في أعقاب الهجمات التي شنها قادة المحكمة العليا البرازيلية ، ومجلس النواب والكونغرس ، وحكام البرازيل البالغ عددهم 27، الذين تجمعوا في الساحة التي تناثرت فيها الأنقاض خارج القصر الرئاسي ليلة الاثنين في ساحة قوية. إظهار الدعم لإدارة لولا الجديدة والديمقراطية البرازيلية، وأضاف باديلا: "لقد توقف كل هذا ، وتم إيقافه بفضل الاستجابة الحازمة للرئيس لولا" ، والإجماع المؤيد للديمقراطية بين القادة السياسيين من جميع الأطياف.

هكذا كانت خطة الانقلاب وأطرافها

لا يزال من غير الواضح الجهة التي دبرت ومولت أعمال عنف يوم الأحد - وما هي أهدافهم المحددة، ولكن باديلا قال، إنه يعتقد أن المتمردين قد جاءوا إلى العاصمة مقتنعين بأنهم يستطيعون إغلاق الرئاسة البرازيلية والكونغرس والمحكمة العليا وأن "القيادة السياسية" الموازية ستكون قادرة على احتلال تلك المساحة بمساعدة الجيش المتعاطف أو قوات الأمن الأخرى.

وقال: "كثير منهم تصوروا أن أفعالهم، قد تفتح الباب لنوع من الإجراءات من جانب ضباط الأمن أو أفراد القوات المسلحة، مما يجعل من المستحيل على الحكومة البرازيلية العمل ويضعف دور المحكمة العليا، وكشف أن الحكومة لديها معلومات استخباراتية تظهر أنه من المقرر نقل تعزيزات بولسوناريستا إلى العاصمة ليلة الأحد من ثلاث ولايات برازيلية - ساو باولو وميناس جيرايس وجوياس - لدعم محاولة الانقلاب.

في كل الأحوال جاير بولسونارو متورط

وعن دور جاير بولسونارو فيما حدث، ذكر الوزير البرازيلي، أنه لا يوجد دليل على أن جاير بولسونارو كان متورطًا بشكل مباشر في أي مؤامرة من هذا القبيل، وبالفعل نفى النقيب والرئيس السابق للجيش، الموجود حاليًا في الولايات المتحدة، تورطه في الفوضى.

لكن وزير لولا في ذات الوقت، ألقى باللوم على تقويض بولسونارو الذي لا هوادة فيه للمؤسسات الديمقراطية البرازيلية لخلق خلفية للاضطرابات، وقال: "على مدى أربع سنوات ، نشر الرئيس السابق بولسونارو وغرس جوًا من الكراهية في هذا البلد ، ليس فقط ضد الأحزاب السياسية والمعارضة وخاصة قيادة الرئيس لولا ، ولكن أيضًا ضد المحكمة العليا في البرازيل".

واعترف باديلا بأن قوات الأمن البرازيلية "ملوثة" بمثل بولسونارو المناهضة للديمقراطية، وقال: "نحن نعلم أن العديد من المؤسسات قد تلوثت بكراهية بولسوناريستا والممارسات الانقلابية لليمين البرازيلي المتطرف".