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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حليف بوتين ضمنهم.. زيلينسكي يحرم سياسيين من الجنسية الأوكرانية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن سحب الجنسية الأوكرانية من عدد من السياسيين المعارضين .

وقال زيلينسكي في فيديو عبر قناته في "تيليجرام": "بناء على المواد التي أعدتها دائرة الأمن ودائرة الهجرة الحكومية في أوكرانيا، ووفقا لدستور بلدنا، قررت سحب جنسية أربعة أشخاص، هم: أندريه ليونيدوفيتش ديركاش، وتاراس رومانوفيتش كوزاك، ورينات رافليفيتش كوزمين، وفيكتور فلاديميروفيتش ميدفيدتشوك ".

وأضاف: "هذه ليست آخر قرارات من هذا القبيل، فالخدمات تعمل".

وكان يُنظر إلى فيكتور ميدفيدتشوك، في السابق على أنه أكبر حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كييف، واتهم بالخيانة العظمى.

ويعد ميدفيدتشوك واحدًا من بين أكثر من 50 سجينًا تم تسليمهم إلى روسيا في سبتمبر مقابل 215 جنديًا أوكرانيًا مسجونًا.

وفي أبريل من العام الماضي، أعلنت إدارة أمن الدولة عن اعتقال النائب، وفي 8 أكتوبر 2021، أعلن ضباط إنفاذ القانون لميدفيدتشوك شكوكا أخرى بالخيانة والمساعدة للإرهاب، وقال النائب نفسه إنه يعتبر القضايا الجنائية المرفوعة ضده اضطهادًا سياسيًا.

أوكرانيا روسيا فلاديمير بوتين زيلينسكي الجنسية الأوكرانية الرئيس الأوكراني الخيانة العظمى

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