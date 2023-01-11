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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساديو ماني يسابق الزمن للحاق بمباراة باريس سان جيرمان |صور

ساديو ماني
ساديو ماني

يخوض النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ الألماني، سباقًا مع الزمن من أجل اللحاق بمباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.


ونشر أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك صورة لساديو ماني وهو يخوض تدريبات تأهيلية في الجيم وكتب: "ساديو ماني يواصل تدريبات التأهيل استعداداً لعودته من جديد بعد التعافي من الإصابة".


ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا في 14 فبراير.


ويحتل بايرن ميونخ حاليًا صدارة جدول الدوري الألماني برصيد 34 بفارق 4 نقاط عن الوصيف فرايبورج.

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IMG_٢٠٢٣٠١١١_٠٣٠٠٥٧
الدولي السنغالي ساديو ماني بايرن موينخ مباراة باريس سان جيرمان دوري ابطال أوروبا تدريبات

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