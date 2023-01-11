جولدن جلوب.. بطل مسلسل Dahmer يحصد أول جائزة في تاريخه | فيديو

حصد بطل مسلسل Dahmer إيفان بيترز جائزة أفضل ممثل في حفل جولدن جلوب صباح اليوم، عن دور جيفري دامر القاتل المتسلسل الشهير.

وقال إيفان بيترز أثناء تسلم أول جائزة جولدن جلوب له، إنه سعيد بهذا التكريم، واصفا العمل بأنه كان خطوة صعبة ولكنها ضرورة للتوعية.

An incredible performance that deserves the win for Best Actor - Limited Series, Anthology Series, or Television Motion Picture! So happy for you, Evan Peters! 🙌 #GoldenGlobes pic.twitter.com/AjEhIqsFjf — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

ومسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer Story بطولة ايفان بيترز، مايكل لينرد، ختفت فاجناساي، كارين مالينا وايت، برايدن مانياجو، فيت ماهاتونجدي، ريتشارد جينكينز، ضيا ناش، سفيان المومي، كيران تاموندونج، بينيلوب آن ميلر.

ونال العديد من الانتقادات بعدما أعاد إلى الأذهان قصة أخطر قاتل متسلسل في تاريخ أمريكا، ورفعت عائلات الضحايا العديد من الدعاوى القضائية ضد منصة نتفليكس لاستخدام قصص ذويهم دون وجه حق، لكنه كان ومازال من أكثر الأعمال التي حققت مشاهدات هذا العام.

تسلم مايك وايت مؤلف ومخرج مسلسل The White Lotus جائزة جولدن جلوب أفضل عمل قصير أو محدود وهو في حالة سكر شديدة، بسبب تأخره في قائمة الجوائز، إلى جانب غياب الطعام عن الطاولات بحسب قوله ساخرًا.

حصد مسلسل The White Lotus جائزة Emmy أفضل عمل محدود أو قصير لعام 2022، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بعرضه على منصة HBO، وترشح أبطاله للعديد من الجوائز، في سبتمبر الماضي.