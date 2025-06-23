يُدار ولا يُديِر.. أسامة حسن: ريبيرو مدرب الأهلي شخصيته ضعيفة

علق لاعب الزمالك السابق علي أداء ريبيرو مدرب الزمالك عبر تصريحاته مع الإعلامي مجدي عبد الغني ببرنامج ملعب البلدوزر.

وقال أسامة حسن: ريبيرو مدرب الأهلي شخصيته ضعيفة.. عماد النحاس مسيطر عليه..يُدار ولا يُديِر.

وفي إطار اخر، نجح أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بناءً على تفويض من مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، في إتمام التعاقد رسميًا مع شركة "Nike" العالمية ليصبح الزي الرياضي الرسمي لنادي الزمالك ولجميع فرقه الرياضية خلال المواسم الثلاثة المقبلة، ولن يتحمل نادي الزمالك أي أعباء مالية طوال مدة التعاقد.

ومن المقرر، وفقًا لبنود التعاقد، الإعلان خلال الأيام المقبلة عن الزي الرسمي الجديد، وفقًا للتصاميم المتفق عليها، والتي ستكون معبّرة عن هوية نادي الزمالك، على أن يبدأ سريان التعاقد مع بداية الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2025/2026.

ويشمل الاتفاق على هذا التعاقد عددًا من المزايا التي ستحقق الكثير من المكاسب لنادي الزمالك ولمختلف الفرق الرياضية، وخاصةً أن التعاقد مع شركة عالمية بهذا المستوى كان بمثابة إحدى الرغبات الأساسية لجماهير وإدارة النادي منذ سنوات.