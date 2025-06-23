لقطات من فوز مانشستر سيتي على العين الإماراتي في كأس العالم للأندية.. شاهد

شارك الإعلامي فتح الله زيدان لقطات من فوز مانشستر سيتي علي العين الإماراتي في كأس العالم للأندية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكان قد ودّع فريق العين الإماراتي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تعرضه لخسارة ثقيلة في ثاني مبارياته بالبطولة، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة 6-0.

المباراة شهدت تفوقًا واضحًا للفريق الإنجليزي، الذي فرض سيطرته الكاملة منذ الدقائق الأولى، منهياً بذلك آمال العين في مواصلة مشواره بالمحفل العالمي.

كان نادي العين قد افتتح مشواره في البطولة بمواجهة صعبة أمام يوفنتوس الإيطالي، انتهت بخسارة قاسية أيضًا بنتيجة 5-0. ليتلقى الفريق الإماراتي 11 هدفًا في مباراتين فقط دون أن يسجل أي هدف، في واحدة من أسوأ مشاركاته الدولية على الإطلاق.



شارك المدافع المصري رامي ربيعة، لاعب قلب دفاع نادي العين،أمام مانشستر سيتي، إلا أن أداءه لم يكن على المستوى المأمول، حيث حصل على تقييم (5.7) وفقاً لموقع “سوفا سكور”، كثالث أسوأ لاعب في اللقاء.