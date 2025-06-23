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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم للأندية.. باريس سان جيرمان يسعى للتأهل أمام سياتل

أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان
أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان
محمد السعيد

يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لومين فيلد”.

باريس سان جيرمان ضد سياتل

ويستهدف باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على سياتل في مباراة اليوم، والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وكان باريس سان جيرمان اكتسح أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في الجولة الافتتاحية بمونديال الأندية، ثم تلقى هزيمة مفاجئة أمام بوتافوجو البرازيلي بهدف نظيف في الجولة الثانية.

في المقابل، يبحث سياتل عن نتيجة شرفية أمام باريس سان جيرمان، بعدما تبخرت آماله في التأهل للدور المقبل.

ويتصدر بوتافوجو البرازيلي ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية برصيد 6 نقاط، ويحل باريس سان جيرمان ثانيًا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل سياتل جدول الترتيب دون رصيد.

باريس سان جيرمان سياتل ساوندرز كأس العالم للأندية مباراة باريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز لويس إنريكي

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