مجدي عبد الغني عن الأهلي: اللاعيبة مش مهيأة لبطولة كأس العالم للأندية

تحدث مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سبب نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية.



وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات ببرنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر فضائية «ام بي سي مصر»، عن نتائج الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية: "اللعيبة عملت إعلانات كتيرة قبل البطولة وعملت انترفيوهات كتير، مش توقيته ده، أنا رايح العب كأس عالم صعب جدًا ورايح ألعب بطولة صعبة جدًا".



وأضاف: "اللعيبة مش مهيئة لبطولة كأس العالم للأندية، الفرقة كلها كانت فرحانة، اللعيبة مسافرين بزوجاتهم، الموضوع شبه رحلة ترفيهية، مش رايح ألعب بطولة، أنت عامل صفقات بتعدي مليار جنيه وشوية ومحسناش بحاجة".

ورد أيمن أشرف، على مجدي عبدالغني قائلًا :"الفرق كلها في العالم بتعمل إعلانات وقبل البطولة بيومين بيبقى في تصوير الفيفا، كل اللعيبة الموجودة محترفة".

وعلق مجدي عبدالغني: "احنا موصلناش للاحتراف، أسألني أنت عن الاحتراف أقولك يعني إيه احتراف، الاحتراف اتمرن 3 مرات في اليوم، الاحتراف متتكلمش مع مدربك، الاحتراف تنام من بدري".