رضا عبدالعال: مستوى الأهلي غير مقنع ولا يؤهله للفوز على بورتو

تحدث رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، عن مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا انه غير مقنع حتى الآن.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج «البريمو» على قناة «تن»:"من وجهة نظري أن مستوى فريق الأهلي في الفترة الحالية خلال بطولة كأس العالم للأندية لا يؤهله للفوز على بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة بمونديال الأندية إلا لو غير خوسيه ريبيرو من فكره في الملعب في هذه المباراة".

وأضاف:"النادي الأهلي أخطأ في توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمود حسن تريزيجيه ثم تسريبها إلى وسائل الإعلام مما أثر بالسلب على معنويات اللاعب في المباراة التالية أمام بالميراس البرازيلي فهو لا يستحق وتعرض للظلم".



يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل، على ملعب "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة فجرًا (04:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويمتلك الأهلي نقطة واحدة فقط، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم خسارته في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي، ليحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن بورتو، صاحب النقطة الوحيدة أيضًا، والذي تعادل مع بالميراس وخسر أمام إنتر ميامي.

ويدخل الأهلي مواجهة بورتو بشعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يتعيّن على بطل أفريقيا الانتصار بفارق هدفين على الأقل، من أجل رفع رصيده إلى 4 نقاط وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية 2025.