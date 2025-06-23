فيه ريحة ميسي.. رضا عبد العال يرشح لاعب مفاجأة للانتقال إلى الأهلي

رشح رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، لاعب سيراميكا كليوباترا للإنضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «تن»: "لو مسكت لجنة التعاقدات في الأهلي، هجيب لعيبة كورة تكسب الفريق، وأول قرار هاخده هرجع أحمد القندوسي، لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا الحالي".



وأضاف: "القندوسي، يستجق العودة للأهلي، لأنه لاعب دولي يفرق مع أي فريق، في ريحة من ميسي".

وتابع: "في لاعبين مميزين في دوري المحترفين يستحقون اللعب للأهلي أو الزمالك، وادي دجلة عنده صانع ألعاب الفريق قادر على اللعب في القطبين".



يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء، على ملعب "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.