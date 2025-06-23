قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطماطم بـ6 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 23 يونيو
اشحن عداد الكهرباء من الموبايل.. بهذه الطريقة
ماراثون الثانوية العامة|مواصفات امتحان اللغة الثانية المقرر اداؤه غدا بلجان النظام القديم
طاقة النواب تثمن خطة تأمين الغاز ومصادر الطاقة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية
هل تسعى إيران لنقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا؟ باحثة ترد
بدء تلقي طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والاخصائيين.. غدا
الأهلي يتمسك بفرصة التأهل أمام بورتو وينتظر هدية من بالميراس في مونديال الأندية
حكم ترك الزوج للمنزل بغرض تأديب الزوجة.. الإفتاء تجيب
الجيش الإيراني: في كل مرة هاجمت أمريكا بلادنا تلقت درسا حاسما وهو ما سيحدث حاليا
جيش الاحتلال يعترف بإسقاط إيران طائرة مسيرة تابعة له صباحا
صفات ذميمة تحجبك عن الله.. علي جمعة يوضحها
وزير الدفاع الإيراني: سندافع عن استقلالنا بكل قوة والرد على أي عدوان سيكون حاسمًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطات من استعدادات الأهلي قبل مواجهة بورتو .. صور

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من الاستعدادات الأخيرة للنادي الأهلي قبل مواجهة بورتو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"الاستعدادات الأخيرة للنادي الأهلي قبل مواجهة بورتو ".

اختتم النادي الأهلي تدريباته الرئيسية على ملعب مدرسة “بينجري” بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام فريق بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميتلايف” الشهير بولاية نيوجيرسي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.
 

مباراة مصيرية لتعزيز فرص التأهل
 

يدخل الأهلي اللقاء وهو في أمسّ الحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل البرتغال، من أجل الإبقاء على آماله في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية. ويطمح الفريق الأحمر إلى تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز الأول له في البطولة، بعد أن اكتفى بجمع نقطة واحدة فقط من أول جولتين.

نتائج الأهلي في الجولتين السابقتين

كان الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة بالتعادل الإيجابي مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتعرض للهزيمة في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي. هذا الأداء وضعه في موقف صعب داخل المجموعة الأولى، التي تشهد منافسة شرسة على بطاقتي التأهل.
 

الحسابات المعقدة للمجموعة الأولى

بحصده نقطة واحدة فقط حتى الآن، لا يزال الأهلي يملك فرصة للصعود ولكن بشرط الفوز في الجولة الثالثة، وانتظار نتائج الفرق الأخرى لحسم مصيره. وتبقى مواجهة بورتو هي الأمل الأخير للفريق للعودة إلى المنافسة على اللقب العالمي، في ظل إيمان الجهاز الفني واللاعبين بقدرتهم على تصحيح المسار.
 

دعم جماهيري مرتقب

من المتوقع أن يحظى الأهلي بدعم كبير من الجالية المصرية والعربية في نيوجيرسي، مما قد يمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة في اللقاء المرتقب أمام أحد أقوى الفرق الأوروبية.

الاهلي الزمالك امير هشام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

محمد شاهين

محمد شاهين لزوجته: حسبنا الله في أي شخص يقول كلام مش حقيقي

نجوم الأهلي

هجوم السماسرة على معسكر الأهلي.. 5 لاعبين مطلوبون في أوروبا

أسعار الدواجن

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

المثلوثي

انظروا كيف تعامل الأهلي مع معلول.. وكيل المثلوثي يوجه رسالة لإدارة الزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين

أرشيفية

أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الإثنين

جانب من الاجتماع

بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية وبنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بالصور

سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنت

سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة

فولكس فاجن تتفوق على تسلا بسيارة روبوتاكسي خارقة

فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية

السبب صادم.. تحذيرات من تريند الكركم بالسوشيال ميديا

تريند الكركم
تريند الكركم
تريند الكركم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد