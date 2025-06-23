مروان عطية: حزين للغياب عن لقاء بورتو.. وندافع عن حظوظ الأهلي بكل قوة

قال مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بورتو البرتغالي، المقرر لها فجر غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عطية، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "على المستوى الشخصي، حزين بسبب غيابي عن مواجهة بورتو، تمنيت أن أكون موجودًا مع الفريق، لكن الجميع على قدر المسؤولية وعلى قلب رجل واحد".

وأكد لاعب الأهلي أن فرصة الفريق ما زالت قائمة في التأهل إلى دور الـ١٦ بكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الأهلي سيدافع عن حظوظه بكل قوة في المباراة المقبلة أمام بورتو.

وأوضح مروان عطية أن الجهاز الفني للفريق يحضّر للمباراة من خلال دراسة نقاط القوة للفريق المنافس ونقاط الضعف التي يسعى إلى استغلالها، مشددًا على أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، وأن لاعبي الأهلي في أتم الجاهزية لمواجهة بورتو.

