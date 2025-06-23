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الأهلي يتمسك بفرصة التأهل أمام بورتو وينتظر هدية من بالميراس في مونديال الأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتمسك بفرصة التأهل أمام بورتو وينتظر هدية من بالميراس في مونديال الأندية

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل، على ملعب "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة فجرًا (04:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويمتلك الأهلي نقطة واحدة فقط، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم خسارته في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي، ليحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن بورتو، صاحب النقطة الوحيدة أيضًا، والذي تعادل مع بالميراس وخسر أمام إنتر ميامي.

ويدخل الأهلي مواجهة بورتو بشعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يتعيّن على بطل أفريقيا الانتصار بفارق هدفين على الأقل، من أجل رفع رصيده إلى 4 نقاط وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

وفي الوقت ذاته، يحتاج الأهلي إلى خدمة من بالميراس، وذلك بخسارة إنتر ميامي أمام الفريق البرازيلي بفارق هدفين أو أكثر في الجولة ذاتها، ليضمن الأحمر بطاقة العبور.

ويذكر أنه في حال تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم الاحتكام أولاً إلى نتائج المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، يليه عدد الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة.

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