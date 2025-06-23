شوبير: مش طبيعي الزمالك خارج أبطال أفريقيا من 2002 والأمور تمشي عادي

كتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا يتعجب فيه من ابتعاد نادي الزمالك عن بطولة أبطال أفريقيا خلال السنوات الماضية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية ''الزمالك لم يحقق دوري أبطال أفريقيا من 2002، ومش طبيعي أن طول الوقت خارج البطولة والأمور تمشي عادي!''.

ويذكر أنه قد نشبت مشادة كلامية حادة بين جمال عبدالحميد، لاعب نادي الزمالك الأسبق، وأحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، خلال حلقة تليفزيونية عبر قناة «النهار»، على خلفية تصريحات أدلى بها أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بشأن أداء النادي الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.

ووصف أحمد بلال تصريحات ميدو بأنها "مضحكة"، مضيفًا بسخرية: "مش ميدو اللي قال إن مصطفى شلبي أحسن لاعب في مصر؟ قال إنه أفضل جناح؟!".

ورد عليه جمال عبدالحميد بانفعال قائلًا: "ميدو مش قليل في الكورة، وله وجهة نظر لازم تُحترم. وبعدين مصطفى شلبي من أحسن اللعيبة في مصر، بيروح على اللعيبة ومبيخافش، واللي بيقولك الكلام ده كابتن منتخب مصر في كأس العالم 90".

واستكمل بلال انتقاده قائلًا: "مينفعش ميدو يقلل من الأهلي، الفريق اللي حصل على المركز الثالث في العالم، مش أي فريق يحقق ده".

إلا أن جمال عبدالحميد اعترض بشدة على هذا الطرح، قائلاً: "بقولك إيه يا بلال، الفرقة اللي واخدة تالت العالم على 6 فرق متبقاش تالت العالم! تكسب ماتش وتخسر ماتشين وتعيش على إنك تالت العالم؟ أنتوا بتهزروا؟ البطولة دي كانت رمزية، النسخة الحالية هي البطولة الحقيقية".