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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مناورات نووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لردع كوريا الشمالية

صدى البلد

أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن بلاده ستجري مع الولايات المتحدة مناورات نووية الشهر المقبل لردع كوريا الشمالية. 

يأتي ذلك في إطار سيناريو استخدام كوريا الشمالية لسلاح نووي ، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في سول اليوم الأربعاء في تقريرها إلى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بشأن المهام السياسية الرئيسية هذا العام.

ومن بين خطط أخرى إجراء تدريبات كورية أمريكية لمدة 11 يوما دون انقطاع في الربيع، وإجراء اختبار نهائي لصاروخ فضائي محلي يعمل بالوقود الصلب وإطلاق أول قمر اصطناعي كوري جنوبي للمراقبة العسكرية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ومن المقرر أن تجرى المناورات في النصف الثاني من فبراير، حيث اتفق الجانبان على عقدها سنويا في اجتماع لوزيري دفاع البلدين في نوفمبر من العام الماضي، وفقا للوزارة.

وقال مسئول بالوزارة إنه من المتوقع أن يناقش الحليفان خلال التدريبات الردود المنسقة على سيناريو الاستخدام النووي لكوريا الشمالية بما في ذلك إجراءات التعاون مع المجتمع الدولي.

كوريا الشمالية الولايات المتحدة مناورات نووية كوريا الجنوبية يون سوك يول

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