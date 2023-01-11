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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المفروض نعكس.. تامر حسني يمزح مع جمهوره حول صورة قديمة له|شاهد

تامر حسني
تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني صورتين له منذ 2010 و 2023، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق تامر حسني علي الصورة، مازحًا: “هو انا ليه حاسس إن المفروض نعكس التواريخ”. 

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وعلي جانب آخر عرضت منصة WATCH IT فيلم "مش أنا" الذي تدور حول الشاب حسن "تامر حسني" شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني مرضًا نفسيًا وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

ويشارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم كل من الفنانة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

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