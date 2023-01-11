خبير اقتصادي: مبادرة «التحالف الوطني» تستهدف رفع نصيب الفرد من المنتجات الحيوانية

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي جناح رئيسي لـ3 جهات في المجتمع المصري، هي: المجتمع المدني وقطاعي الخاص والحكومي، كلمة السر لتحقيق التنمية الاقتصادية هي المشاركة، لذلك تكمن أهمية مشاركة المجتمع المدني والمجتمع الأهلي في هذا السياق، مشيرًا إلى أنَّ مبادرة «التحالف الوطني» لتوفير اللحوم والألبان للأكثر احتياجًا تأتي في إطار التنمية الزراعية لزيادة نصيب الفرد من المنتجات الحيوانية بحيث يبلغ 24 جرامًا بدلًا من 18 أو 19 جرامًا يوميًا.

استراتيجية الللتنمية الزراعية المستدامة في مصر

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «extra news»، أنَّ مبادرة التحالف الوطني لتوفير اللحوم والألبان للأكثر احتياجا بدأت بعدد محدود من الماشية ولكنه توسع بعد ذلك، وسيستمر في التوسع تباعًا مع مرور الوقت، وبالتالي يتم توزيع المنتجات على غير القادرين سواء من اللحوم أو الألبان بشكل كبير، وهذا أحد أشكال العمل الحكومي والأهلي.

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي «لدينا استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة في مصر لكي تستكمل خطواتها، مثل مشروع البتلو الذي يقدم أكثر 7 مليارات جنيه بفائدة لا تتجاوز 5%، ويهدف إلى تطوير إنتاج اللحوم الحمراء بشكل كبير»، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الحكومة مع العمل الأهلي والقطاع المدني من أجل زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان.