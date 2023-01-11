الليثي يشارك في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية بتونس

يشارك الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماع الجمعية العامة واجتماع ‏المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية، المقرر عقدهما بتونس في الفترة من ١٢-١٣ يناير الجاري.

وأكد الدكتور عمرو الليثي علي اهمية اللقاء والتعاون والتنسيق بين اتحاد اذاعات دول منظمة التعاون الاسلامي وكافة الاتحادات والهيئات في الدول العربية والاسلامية.

ويشارك في الاجتماعات رؤساء وممثلي الهيئات الإذاعية والتلفزيونية ‏الأعضاء في الاتحاد والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأجهزة الدائمة للاتحاد والمنظّمات العربية ‏والإقليمية والدولية المتخصصة‎.