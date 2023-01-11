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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق سيدة وزوجها العرفي في قضية ميكانيكي كرداسة إلى المفتي

صدى البلد

أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل سيد جبر، اليوم الأربعاء، أوراق ربة منزل وزوجها العرفي، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل عشيقها في منطقة كرداسة، وحددت جلسة 15 فبراير للحكم.

تفاصيل الواقعة 

البداية عندما تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل الشقة محل سكنه بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "خ. ق"، الشهير بـ"شيكا"، ميكانيكي، وبه آثار خنق وتعذيب بالكهرباء ومقطوع جزء حساس من جسده ويقيم بمفرده وغير متزوج.

وأظهرت الكاميرات رجلا وسيدة حال خروجهما من محل سكن المجني عليه، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه يرتبط بعلاقة غير شرعية مع ربة منزل منذ 8 سنوات، وينفق عليها وعلى طفلتها دون زواج، ومنذ قرابة 3 سنوات تزوجت عشيقته بشاب وظلت علاقة المجني عليه بالسيدة مستمرة، وكانت توهم زوجها بأنها لدى شقيقتها وتذهب إلى منزل المجني عليه لممارسة الرذيلة.

وفي الآونة الأخيرة، حاولت العشيقة إنهاء تلك العلاقة ولكن المجني عليه رفض وهددها بفضح أمرها، فاستعانت تلك السيدة بزوجها وأوهمته بتعرض المجني عليه لها وطلبه منها إقامة علاقة غير شرعية معها، وأقنعت زوجها بقتله. 

وفي سبيل ذلك قامت بالذهاب إلى منزل المجني عليه وصعد خلفها زوجها، وقاما بقتل الميكانيكي وقطع جزء حساس من جسده بـ"موس". 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهمة وزوجها واقتيادهما إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أحالت القضية للمحاكمة الجنائية.

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إحالة أوراق سيدة وزوجها العرفي في قضية ميكانيكي كرداسة إلى المفتي

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