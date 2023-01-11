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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب معتز محمود: الحكومة تخطو خطوات ثابتة نحو بناء دولة صناعية كبرى

جولة لمحافظ أسوان
جولة لمحافظ أسوان

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن هناك عدد من المشروعات والاستثمارات الكبرى المرتقب تنفيذها فى أسوان لتوفير استثمارات بتكلفة 8 مليارات دولار تقريبا و ستوفر مليارات الدولارات وتجذب روس الأموال.

وأضاف أن الدولة المصرية تخطوا بخطوات ثابتة نحو بناء دولة صناعية من أكبر ثماني دول كبري في العالم بتوجيهات القيادة السياسية للوصول بمعدل التصدير إلي 100 مليار في العام ولأن الرئيس عازم علي تقليل الفجوة الاقتصادية.

وشدد رئيس صناعة النواب أثناء جولة اللجنة بالمنطقة الصناعية بأسوان رفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمشاركة في وضع حجر الأثاث لعدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية ، على أن  الصناعة هي الجهة الوحيدة القادرة علي سداد ديون مصر ولابد أن تكون فوق كل الأولويات.

وتابع معتز محمود أن هيئة الثروة المعدنية تنتج 2 مليار جنيه في السنة بما يعادل نصف % من إجمالي الدخل القومي وهذا لايتناسب مع المعادن التي تذخر بها مصر .

وأضاف معتز محمود :" نستورد تقريبا 56 % من المادة الخام المستخدمة فى الصناعة وهذا الرقم لا يتناسب مع الجهود والبنية التحتية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة بهدف دعم وجلب المزيد من الصناعات والمستثمرين".

وتابع  إن محافظة اسوان من المحافظات الغنية بالموارد الخام ومن ثم يجب استغلال هذه الموارد بشكل أكثر جدية لجلب المزيد من الاستثمارات والصناعات التى تعتمد على هذه الموارد كونها أساسية فى عملية التصنيع".

وتسأل رئيس لجنة الصناعة ، عن حجم الفرص والأنشطة الصناعية المتاحة بالمحافظة، وقال موجها حديثه للواء أشرف اعطية، محافظ أسوان:" كم عدد المصانع والأنشطة المتاحة بالمحافظة، وبناء على هذه الاحصائية ستتم مطالبة الحكومة بالبنية التحتية الخاصة بهذه الأنشطة، مشددا على اهمية التنوع فى عملية التصنيع بناء على خريطة صناعية حتى لا يكون هناك تركز لصناعة بعينها على حساب صناعات أخرى وذلك لن يكون سوى من خلال الوقوف على طبيعة الموارد والأنشطة المتاحة.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة التوسع فى الحوافز الإستثمارية لتحقيق فلسفة الدولة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن الدولة المصرية قامت بالعديد من المشروعات التى تستهدف النهوض بالبنية التحتية وجلب المستثمرين، متابعا:" الصناعة قادرة على سداد ديون مصر، لافتا إلى أن هناك توجه بالتيسير على المستثمرين والمصنعين خلال الفترة المقبلة.

أسوان القيادة السياسية الفجوة الاقتصادية الاستثمارات الكبرى محافظ أسوان

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