أسباب تجعلك تشتري iPhone 13 بدلاً من آيفون 14

كشفت التقارير أن هاتف شركة آبلApple الأكثر شعبية iPhone 13 أصبح الهاتف الذكي الأكثر شعبية في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في الربع الرابع والأخير من العام الماضي. حيث كان طراز هذا الهاتف الذي تم إصداره في 2021 للشركة هو الطراز الأكثر مبيعًا في المنطقة خلال هذه الفترة.

وفقا لشركة التحليلات وأخبار السوق Counterpoint Research ، خلال الربع الرابع من عام 2022 ، كان iPhone 13 أحد أفضل الصفقات لهاتف عالي الجودة بفضل المبيعات الترويجية الجذابة، بين الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، حيث كانت منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية مثل Amazon و Flipkart و Croma وغيرها تقدم خصومات كبيرة على العديد من المنتجات مثل الهواتف الذكية.

وفي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر في 2022 ، حظى iPhone 13 بشعبية كبيرة في السوق ، حيث استحوذ طراز iPhone 2022 الأساسي وحده على 4٪ من حصة السوق خلال فترة المبيعات.

وبالمثل ، فإن هواتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية Samsung Galaxy M13 و Samsung Galaxy A04s ، بجانب هواتف ريلمي وشاومي الصينية Realme C35 و Redmi A1 استحوذت أيضًا على حصة سوقية بنسبة 3 % خلال الربع الرابع من عام 2022.

بصرف النظر عن ذلك، لا يزال من المثير للاهتمام شراء هاتف iPhone 13، والذي لا يعد قديمًا تمامًا ، حيث يتصدر القائمة التي ذكرناها.

جدير بالذكر أنه تم عرض iPhone 13 للبيع بسعر منخفض يصل إلى 50000 روبية هندية (أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري) على موقعي Flipkart و Croma. دفعت هذه الصفقة بشكل أساسي مبيعات هذا الطراز.

أما الهواتف الذكية الخمسة الأخرى الأكثر مبيعًا فهي Realme C11 و Oppo A54 و Samsung Galaxy M12 و Redmi Note 10s و Redmi 9A. والتي تتراوح أسعارها كلها لأقل من 5000 جنيه