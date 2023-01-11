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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صلى حاضرا وشيع جنازة .. وفاة محفظ القرآن صفوت صديق تقلب السوشيال ميديا "فيديوجراف"

الشيخ صفوت محمد صديق
الشيخ صفوت محمد صديق

لا صوت يعلو في الدقهلية على وفاة الشيخ صفوت صديق الذي اشتُهر بأخلاقه الطيبة وسمعته الحسنة وحبه للخير، وسخر حياته متطوعًا لتغسيل الموتى وخدمة المساجد، وحفظ القرآن الكريم، وتعليمه للأهالي والأطفال، وأثناء ذهابه إلى إحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم توفي بحادث أليم، إنه الشيخ صفوت محمد صديق، أحد محفظي القرآن الكريم، بمدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية.

 

وفاة الشيخ صفوت صديق 

خيم الحزن والألم على مدينة بني عبيد في الدقهلية، بعد علمهم بحادث أليم وقع للشيخ صفوت محمد صديق، وتوفي خلاله، أثناء سيره بدراجة نارية وفي طريقه لإحدى جلسات تحفيظ القرآن الكريم.

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للمزيد حول حوادث الطرق وواقعة وفاة الشيخ صفوت صديق محفظ القرآن في الدقهلية وماذا فعل الأهالي بعد ورود خبر وفاته في حادث سير شاهد الفيديوجراف التالي:

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