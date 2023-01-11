صلى حاضرا وشيع جنازة .. وفاة محفظ القرآن صفوت صديق تقلب السوشيال ميديا "فيديوجراف"

لا صوت يعلو في الدقهلية على وفاة الشيخ صفوت صديق الذي اشتُهر بأخلاقه الطيبة وسمعته الحسنة وحبه للخير، وسخر حياته متطوعًا لتغسيل الموتى وخدمة المساجد، وحفظ القرآن الكريم، وتعليمه للأهالي والأطفال، وأثناء ذهابه إلى إحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم توفي بحادث أليم، إنه الشيخ صفوت محمد صديق، أحد محفظي القرآن الكريم، بمدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية.

وفاة الشيخ صفوت صديق

خيم الحزن والألم على مدينة بني عبيد في الدقهلية، بعد علمهم بحادث أليم وقع للشيخ صفوت محمد صديق، وتوفي خلاله، أثناء سيره بدراجة نارية وفي طريقه لإحدى جلسات تحفيظ القرآن الكريم.

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