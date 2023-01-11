شاهد.. ماذا قال مسئولوا الطيران المدني الأمريكي لـ الركاب عن العطل التقني

قال مطار بنسلفانيا الأمريكي للركاب أثناء نزولهم من المطار، إن هذه قضية وطنية وليست مجرد قضية محلية".

وحسب قناة “سي إن إن” الأمريكية، تم التقاط مقطع فيديو لركاب الخطوط الجوية الأمريكية وهم يهبطون من طائرة بمطار بنسلفانيا بعد أن أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية توقف الرحلات الداخلية حتى الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وأكدت إدارة المطار أن "هذه قضية وطنية ، إنها ليست مجرد مشكلة محلية".

وكانت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية سمحت منذ قليل، بإقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، استئناف حركة الطيران بشكل تدريجي في مطاري أتلانتا ونيوارك.

كما أقلعت أول طائرة بعد رفع الحظر من مطار لاغارد في نيويورك بالولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد أن توقفت حركة الطيران بشكل تام فوق الأجواء الأمريكية بعد عطل فني.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن العطل التقني تسبب في تأجيل أكثر من 4000 رحلة وإلغاء نحو 750 مع توقف حركة الطيران في البلاد.