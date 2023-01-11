عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم.. إعلان الفائزين بجائزة إحسان عبد القدوس

صدى البلد

أعلن صالون إحسان عبد القدوس الثقافي، تنظيم الاحتفالية السنوية التي يُقيمها الصالون لتوزيع الجوائز، وشهادات التقدير على الفائزين بالمسابقة، في تمام الساعة السادسة مساء، بمبنى القنصلية بمنطقة وسط القاهرة.

ويقبل الصالون الأعمال في مجال الرواية في موضوع غير محدد، وفي مجال المقال النقدي فيما لا يقل عن عشرين صفحة حول أحد إبداعات إحسان عبد القدوس الأدبية، أو أحد الأعمال المميزة لكاتب مصري في مجال الرواية والقصة.

وتضمنت شروط الجائزة أن يبدأ التقدم للمسابقة أول سبتمبر 2022 حتى آخر نوفمبر 2022، وترسل الأعمال بالبريد الإلكتروني فقط على الإيميل [email protected] ولا يجوز التقدم للمسابقة إلا في فرع واحد فقط، وبعمل واحد فقط، ولا يحق لمن سبق له الفوز التقدم للمسابقة إلا بعد مرور خمس سنوات على العام الذي فاز فيه، وألا يكون العمل المقدم قد نشر من قبل أو فاز بإحدى الجوائز أو الدرجات العلمية.

مقبرة عمرها 2000 عام قادت العلماء لاكتشاف ثقافة جديدة في سيبيريا.. تفاصيل

الكشف عن ضريح روماني فريد يعيد كتابة تاريخ فرنسا|تفاصيل

الزيادة السكانية وعلاقتها بالمجتمع.. محاضرة بفرع ثقافة بهاء طاهر بالأقصر

بعد سنوات من التراجع .. مصر تقرر إحياء المسرح المدرسي|تفاصيل

كيف تصدرت الإمارات الدول العربية في قوائم اليونسكو للتراث الإنساني؟

مكتبة محمد بن راشد تتيح 2000 كتاب بلغة برايل

رحلة العائلة المقدسة تتصدر فعاليات المواقع الثقافية بمحافظة الغربية

مهرجان الشارقة للشعر العربي يجمع أكثر من 100 مشارك

رحلة العائلة المقدسة تتصدر فعاليات المواقع الثقافية بمحافظة الغربية

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية

جوائز مالية

 وتكون قرارات لجان الفحص نھائية، ولا يجوز الاعتراض عليھا بأي شكل من الأشكال، والاشتراك في الجائزة متاح لكل مصري موهوب أيا كان عمره، على أن يكون للتجديد والتجريب والأفكار المبتكرة اعتبار كبير في تحديد الفائزين، ويرفق بالعمل المشارك البيانات التالية «صورة بطاقة الرقم القومي - بيان بالأعمال المنشورة إن وجدت، رقم التليفون».

يحصل الفائزون على جوائز مالية قيمة، وتقدم للفائزين شھادات تقدير، وتعلن نتيجة المسابقة في آخر ديسمبر، ويتم توزيع الجوائز في منتصف يناير 2023.

إحسان عبد القدوس صالون إحسان عبد القدوس الثقافي مبنى القنصلية الرواية شروط الجائزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

مفاجأة.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب منتخب إسبانيا

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

الأرصاد الجوية: سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على هذه المحافظات بالساعات المقبلة

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اِعرف مرتبك هيبقى كام من بكره

موضوعات متعلقة

مقبرة عمرها 2000 عام قادت العلماء لاكتشاف ثقافة جديدة في سيبيريا.. تفاصيل

الكشف عن ضريح روماني فريد يعيد كتابة تاريخ فرنسا|تفاصيل

الزيادة السكانية وعلاقتها بالمجتمع.. محاضرة بفرع ثقافة بهاء طاهر بالأقصر

بعد سنوات من التراجع .. مصر تقرر إحياء المسرح المدرسي|تفاصيل

كيف تصدرت الإمارات الدول العربية في قوائم اليونسكو للتراث الإنساني؟

مكتبة محمد بن راشد تتيح 2000 كتاب بلغة برايل

رحلة العائلة المقدسة تتصدر فعاليات المواقع الثقافية بمحافظة الغربية

مهرجان الشارقة للشعر العربي يجمع أكثر من 100 مشارك

ترشيحاتنا

تحقيق في الحادث.. عطل تقني يضرب أنظمة الطيران في كندا.. ماذا حدث؟

كيف تحمي نفسك من اختراق الواتساب؟ خبير أمن المعلومات يجيب

بعد التوجيه الحكومي.. برلمانية: مصر تمتلك 3 آلاف موقع للسياحة العلاجية

أصالة تثير جدلا بأنوثتها فى أحدث ظهور لها

نفس لا تشبع أبرزها| دار الإفتاء تكشف عن 3 أمور ينبغي الإستعاذة منها

الأسئلة اتبدلت| امتحان رابعة ابتدائي من منهج خامسة بالفيوم .. والأهالي: دي مهزلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقوية المناعة في الشتاء.. فوائد صحية للشاي بالليمون |تعرف عليها

ملابس جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في عز البرد | شاهد

لوك مختلف.. ياسمين الخطيب تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

عير متوقعة.. 3 أمراض تصيب البشرة في الشتاء

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ