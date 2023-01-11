اليوم.. إعلان الفائزين بجائزة إحسان عبد القدوس

أعلن صالون إحسان عبد القدوس الثقافي، تنظيم الاحتفالية السنوية التي يُقيمها الصالون لتوزيع الجوائز، وشهادات التقدير على الفائزين بالمسابقة، في تمام الساعة السادسة مساء، بمبنى القنصلية بمنطقة وسط القاهرة.



ويقبل الصالون الأعمال في مجال الرواية في موضوع غير محدد، وفي مجال المقال النقدي فيما لا يقل عن عشرين صفحة حول أحد إبداعات إحسان عبد القدوس الأدبية، أو أحد الأعمال المميزة لكاتب مصري في مجال الرواية والقصة.



وتضمنت شروط الجائزة أن يبدأ التقدم للمسابقة أول سبتمبر 2022 حتى آخر نوفمبر 2022، وترسل الأعمال بالبريد الإلكتروني فقط على الإيميل [email protected] ولا يجوز التقدم للمسابقة إلا في فرع واحد فقط، وبعمل واحد فقط، ولا يحق لمن سبق له الفوز التقدم للمسابقة إلا بعد مرور خمس سنوات على العام الذي فاز فيه، وألا يكون العمل المقدم قد نشر من قبل أو فاز بإحدى الجوائز أو الدرجات العلمية.

جوائز مالية



وتكون قرارات لجان الفحص نھائية، ولا يجوز الاعتراض عليھا بأي شكل من الأشكال، والاشتراك في الجائزة متاح لكل مصري موهوب أيا كان عمره، على أن يكون للتجديد والتجريب والأفكار المبتكرة اعتبار كبير في تحديد الفائزين، ويرفق بالعمل المشارك البيانات التالية «صورة بطاقة الرقم القومي - بيان بالأعمال المنشورة إن وجدت، رقم التليفون».

يحصل الفائزون على جوائز مالية قيمة، وتقدم للفائزين شھادات تقدير، وتعلن نتيجة المسابقة في آخر ديسمبر، ويتم توزيع الجوائز في منتصف يناير 2023.