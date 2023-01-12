مواطنة تستغيث بالتضامن لمساعدتها على صرف معاش تكافل وكرامة

ناشدت المواطنة إحسان عبد الحى عبد الحميد محمد، المقيم في محافظة بنى سويف، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع"صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى، الموافقة على صرف معاش "تكافل وكرامة".

وتقول إحسان عبد الحى عبد الحميد محمد، فى رسالتها: “تقدمت بطلب لصرف معاش تكافل وكرامة وقدمت كل الأوراق التى تثبت أننى أحتاج مساعدة، وأنا مستلمة فيزا تكافل وكرامة من 15/10/2020 وتم التفعيل وتم تأكيد التفعيل ولم أحصل على أي مبلغ مالي فيها لحد الآن”.

وأضافت: “المشكلة إن هما بيقولوا لي في تأمينات، وأنا جايبة ما يثبت أنني لم أحصل على أي تأمينات لا أنا ولا زوجي، أنا معي عبد الرحمن 14 سنة، ومصطفى 10 سنوات، وظروفي المادية صعبه جدا، وكلما أذهب إلى الشئون التابعة لها يقولون لي الكلام في الوزارة، ذهبت إلى الوزارة قالوا لي انتظري دورك”.

وتابعت: “قدمت شكاوى كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار، ولا أقدر على العمل وأعيش على فضلات الناس”.

وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ بنى سويف، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف، النظر إلى حالتها بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لإعانتها على صعوبات الحياة.

الرقم فيزا معاش تكافل وكرامة

28402012200125

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