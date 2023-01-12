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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطنة تستغيث بالتضامن لمساعدتها على صرف معاش تكافل وكرامة

صدى البلد

ناشدت المواطنة إحسان عبد الحى عبد الحميد محمد، المقيم في محافظة بنى سويف، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع"صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى، الموافقة على صرف معاش "تكافل وكرامة".

وتقول إحسان عبد الحى عبد الحميد محمد، فى رسالتها: “تقدمت بطلب لصرف معاش تكافل وكرامة وقدمت كل الأوراق التى تثبت أننى أحتاج مساعدة، وأنا مستلمة فيزا تكافل وكرامة من 15/10/2020 وتم التفعيل وتم تأكيد التفعيل ولم أحصل على أي مبلغ مالي فيها لحد الآن”.

وأضافت: “المشكلة إن هما بيقولوا لي في تأمينات، وأنا جايبة ما يثبت أنني لم أحصل على أي تأمينات لا أنا ولا زوجي، أنا معي عبد الرحمن 14 سنة، ومصطفى 10 سنوات، وظروفي المادية صعبه جدا، وكلما أذهب إلى الشئون التابعة لها يقولون لي الكلام في الوزارة، ذهبت إلى الوزارة قالوا لي انتظري دورك”.

وتابعت: “قدمت شكاوى كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار، ولا أقدر على العمل وأعيش على فضلات الناس”.

وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ بنى سويف، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف، النظر إلى حالتها بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لإعانتها على صعوبات الحياة.

الرقم فيزا معاش تكافل وكرامة
28402012200125
للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01144247301

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

وزيرة التضامن الإجتماعى وزارة التضامن الاجتماعي محافظة بني سويف تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة

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