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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات جديدة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل جديدة عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، حرصًا على تحقيق رغبات الطلاب بعد غلق الموقع الإلكتروني للاستمارة الالكترونية لبيانات الطلاب وعدمإمكانية تعديل أي بيانات بها .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم :

  • في حال رغبة الطالب بالصف الأول الثانوي تغيير مادة اللعة الأجنبية الثانية يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من امتحان المادة التي يرغب في أدائها بعد أخذ إقرار كتابي من الطالب بذلك
  • في حالة رغبة الطالب بالصف الثاني الثانوي تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية الى الشعبة العلمية أو العكس يتم تسليم الطالب امتحان ورقي لمواد الشعبة التي يرغب في أداء الامتحان بها بعد أخذ إقرار كتابي منه بذلك
  • يتم تعديل بيانات الطالب من خلال الاستمارة الالكترونية الخاصة به بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول
  • في حال حدوث عطل تقني أثناء أداء الطالب الامتحان الالكتروني ، يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من الامتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة بالمدرسة من خلال مسئول التطوير التكنولوجي

وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي رسميًا في جميع المدارس من 14 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023 ، وفقًا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم .

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ومع قرب موعد بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، أعلنت المدارس الثانوية عن عدد من التنبيهات الهامة بشأنها ، تمثلت فيما يلي :

  • حافظ على التابلت داخل منظومة التربية والتعليم وتأكد من ظهور اسم الدفعة والسنة الدراسية عليه.
  • يجب ألا يكون التابلت تعرض لمحاولات “تهكير” وإلا لن يتمكن الطالب من الدخول على منصة الامتحان.
  • لابد من التواصل مع أخصائي التطوير التكنولوجى في المدرسة في حالة خروج التابلت من منظومة التربية والتعليم حتى يتم تقديم الدعم الفني له وإرجاع التابلت لأصله قبل امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي.
  • حافظ دائما على ربط التابلت بالانترنت وتحميل التحديثات المتاحة والتأكد من تحميل اصدار برنامج الـ knox manage الذي يحمل رقم ( 2.5.4.04 )22.11
  • تأكد من أن بطارية التابلت بحالة جيدة.
  • إرجاع وضبط إعدادات التابلت من خطوط وسمات تم تغييرها إلى وضعه الأساسي الافتراضي كما كان.
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