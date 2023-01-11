قرارات جديدة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل جديدة عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، حرصًا على تحقيق رغبات الطلاب بعد غلق الموقع الإلكتروني للاستمارة الالكترونية لبيانات الطلاب وعدمإمكانية تعديل أي بيانات بها .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم :

في حال رغبة الطالب بالصف الأول الثانوي تغيير مادة اللعة الأجنبية الثانية يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من امتحان المادة التي يرغب في أدائها بعد أخذ إقرار كتابي من الطالب بذلك

في حالة رغبة الطالب بالصف الثاني الثانوي تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية الى الشعبة العلمية أو العكس يتم تسليم الطالب امتحان ورقي لمواد الشعبة التي يرغب في أداء الامتحان بها بعد أخذ إقرار كتابي منه بذلك

يتم تعديل بيانات الطالب من خلال الاستمارة الالكترونية الخاصة به بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول

في حال حدوث عطل تقني أثناء أداء الطالب الامتحان الالكتروني ، يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من الامتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة بالمدرسة من خلال مسئول التطوير التكنولوجي

وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي رسميًا في جميع المدارس من 14 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023 ، وفقًا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم .

ومع قرب موعد بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، أعلنت المدارس الثانوية عن عدد من التنبيهات الهامة بشأنها ، تمثلت فيما يلي :