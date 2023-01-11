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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش فايدة .. حزن كبير على جماهير الزمالك بعد نهاية مباراة الاتحاد |فيديو

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

ظهر على جماهير نادي الزمالك الحزن عقب تعادل الفريق سلبيًا أمام الاتحاد السكندري في المباراة التى جمعت الفريقين في إطار مباريات الجولة الـ 13 من الدوري .

وهتفت البعض من جماهير الزمالك للاعبي الفريق “مفيش فايدة” عقب انتهاء المباراة .

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 26 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 19 فى المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

الزمالك الاتحاد السكندري والاتحاد السكندري

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