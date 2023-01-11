ينفذ مشروعًا لتفصيح العامية|عضو بمجمع اللغة العربية يوضح معنى كلمة «برطمة».. فيديو

قال الدكتور محمد العبد ،عضو مجمع اللغة العربية ، إن هناك صلة بين المعنى الحديث والدلالة القديمة، مشيرًا الى أن هذا الأمر يمثل معيارًا أساسيا من المعايير التي يعتمد عليها عند رد اللفظ العامي إلى أصله الفصيح .

وأضاف العبد ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع ، عبر شاشة "etc"، اليوم الأربعاء، أن ما حدث في المعنى الحديث والمعاصر هو أن الدلالة تحولت من الإحساس بالغضب إلى طريقة التعبير أو الإفصاح عن الغضب، وبالتالي يكون المعنى الحديث بشكل غير مفهوم.

وأوضح عضو مجمع اللغة العربية ، أن المجمع ينفذ مشروعًا لتفصيح العامية، من خلال رد الكلمات إلى أصولها الفصيحة ليستخدمها العامة دون خوف ، مشيرا الى أن الكلمات التي يتم تفصيحها لها وجود في اللغة القديمة، لكن حدث نوع من التحول الدلالي فأصبح لها دلالات أخرى في الوقت المعاصر.

وأشار عضو مجمع اللغة العربية ، إلى أن كلمة "برطمة" من اللغة العربية الفصحى، وتعني في معجم لسان العرب "الانتفاخ من الغضب"، متابعًا: "عندما يقولون برطم فلان فتعني غاضبه".