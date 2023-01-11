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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 3 تماثيل أثرية مهربة في مطار القاهرة.. شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكنت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب 3 تماثيل أثرية بحوزته 3 مسافرين من دولة تايوان أثناء إنهاء إجراءات سفرهم إلي الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المسافرين علي رحلة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 924 والمتجهة الي دبي، اشتبهت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي في 3 مسافرين من دولة تايوان وبتفتيش حقائبهم علي جهاز كشف الحقائب «X-ray» ظهرت أجسام معتمة .


وأضافت المصادر أنه تم فتح الحقائب بمعرفة المسافرين، وعثر علي 3 تماثيل يشتبه في أثريتها، وتم إخطار مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة لبيان مدي أثرية التماثيل.

وأشارت المصادر إلي أنه تبين من خلال الفحص أثرية التماثيل المضبوطة مع المسافرين، وتم مصادرتها طبقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

صورة من الضبطية

 

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